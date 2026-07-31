Tourmaline Oil vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tourmaline Oil präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Tourmaline Oil hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,35 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,36 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at