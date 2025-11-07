Tourmaline Oil: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tourmaline Oil hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,30 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,17 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at