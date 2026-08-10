TOW mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TOW hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 11,49 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TOW noch ein Gewinn pro Aktie von 5,26 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TOW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,89 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 33,61 JPY. Im Vorjahr waren 27,72 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 18,68 Milliarden JPY – ein Plus von 5,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem TOW 17,78 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at