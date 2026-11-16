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16.11.2026 06:31:29
TOW öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TOW ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TOW die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 4,21 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TOW 5,86 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,20 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 4,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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