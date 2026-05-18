TOW präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TOW hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,16 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,28 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,59 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,72 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at