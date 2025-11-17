TOW stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TOW hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,86 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,61 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,30 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TOW einen Umsatz von 3,85 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at