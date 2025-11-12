Towa Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Towa Bank hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 34,66 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Towa Bank 14,32 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Towa Bank mit einem Umsatz von insgesamt 9,31 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 24,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at