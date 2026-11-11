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11.11.2026 06:31:29
Towa Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Towa Bank lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 189,39 JPY gegenüber 34,66 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,42 Milliarden JPY – ein Plus von 22,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Towa Bank 9,30 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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