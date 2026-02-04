Towa Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Towa Bank lud am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 11,43 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 21,09 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,69 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 7,68 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at