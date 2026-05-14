14.05.2026 06:31:29

Towa Bank legte Quartalsergebnis vor

Towa Bank veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 785,80 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Towa Bank ein Ergebnis je Aktie von 68,98 JPY vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,85 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Towa Bank einen Umsatz von 8,11 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 687,180 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 122,36 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30,58 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 38,73 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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