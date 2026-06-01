TOWA FOOD SERVICE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TOWA FOOD SERVICE hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 31,43 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 29,29 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TOWA FOOD SERVICE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,32 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,23 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 93,05 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 89,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,31 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 12,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at