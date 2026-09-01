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01.09.2026 06:31:29
TOWA FOOD SERVICE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
TOWA FOOD SERVICE hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,20 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 18,47 JPY erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TOWA FOOD SERVICE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,43 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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