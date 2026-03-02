|
TOWA FOOD SERVICE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
TOWA FOOD SERVICE hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 27,46 JPY gegenüber 25,78 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 3,46 Milliarden JPY gegenüber 3,30 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
