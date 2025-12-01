TOWA FOOD SERVICE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TOWA FOOD SERVICE hat am 28.11.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,69 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17,08 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 3,25 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,13 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at