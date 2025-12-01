|
01.12.2025 06:31:29
TOWA FOOD SERVICE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
TOWA FOOD SERVICE hat am 28.11.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 15,69 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17,08 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 3,25 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,13 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil erwartet -- DAX vorbörslich schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigte sich am Montag vorbörslich kaum bewegt. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart wohl mit Abschlägen. Die Märkte in Fernost bewegen sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.