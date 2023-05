TOWA Hi SYSTEM legte Quartalsergebnis vor

TOWA Hi SYSTEM hat am 10.05.2023 das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

TOWA Hi SYSTEM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 75,40 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 90,32 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 594,0 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 21,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 760,0 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at