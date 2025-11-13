TOWA Hi SYSTEM öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TOWA Hi SYSTEM hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 48,22 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 31,90 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 652,1 Millionen JPY gegenüber 528,3 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 201,13 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 180,35 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,41 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte TOWA Hi SYSTEM 2,11 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at