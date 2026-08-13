TOWA Hi SYSTEM präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TOWA Hi SYSTEM hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 59,58 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 28,43 JPY je Aktie erzielt worden.

TOWA Hi SYSTEM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 635,1 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 518,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at