TOWA Hi SYSTEM stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TOWA Hi SYSTEM hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 65,12 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TOWA Hi SYSTEM noch ein Gewinn pro Aktie von 63,88 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 646,8 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 625,5 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at