TOWA Hi SYSTEM vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TOWA Hi SYSTEM lud am 10.02.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,53 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TOWA Hi SYSTEM ein EPS von 32,38 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,96 Prozent auf 515,0 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 520,0 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at