TOWA Hi SYSTEM hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 36,61 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 48,22 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 601,9 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 652,1 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 222,40 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 201,13 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,54 Prozent auf 2,52 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at