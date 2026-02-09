|
09.02.2026 06:31:29
Towa informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Towa hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 10,36 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 17,68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,86 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,48 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!