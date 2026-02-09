Towa informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Towa hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 10,36 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 17,68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,86 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,48 Milliarden JPY ausgewiesen.

