TOWA PHARMACEUTICAL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TOWA PHARMACEUTICAL veröffentlichte am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 180,15 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 163,93 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 73,59 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 70,33 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at