|
12.11.2026 06:31:28
TOWA PHARMACEUTICAL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
TOWA PHARMACEUTICAL hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 25,60 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOWA PHARMACEUTICAL 115,80 JPY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 70,87 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TOWA PHARMACEUTICAL einen Umsatz von 65,33 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!