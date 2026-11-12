TOWA PHARMACEUTICAL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TOWA PHARMACEUTICAL hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 25,60 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOWA PHARMACEUTICAL 115,80 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 70,87 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TOWA PHARMACEUTICAL einen Umsatz von 65,33 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at