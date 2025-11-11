|
11.11.2025 06:31:28
TOWA PHARMACEUTICAL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
TOWA PHARMACEUTICAL hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 115,80 JPY. Im letzten Jahr hatte TOWA PHARMACEUTICAL einen Gewinn von 21,53 JPY je Aktie eingefahren.
TOWA PHARMACEUTICAL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 65,33 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 60,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
