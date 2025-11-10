Towa präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Towa hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,71 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Towa 28,48 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 15,37 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Towa 14,15 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at