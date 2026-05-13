Towa präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Towa präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 26,20 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 39,58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,43 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,22 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 61,22 JPY. Im letzten Jahr hatte Towa einen Gewinn von 108,28 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Towa im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54,37 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 53,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at