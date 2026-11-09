|
09.11.2026 06:31:29
Towa präsentierte Quartalsergebnisse
Towa stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 28,99 JPY. Im letzten Jahr hatte Towa einen Gewinn von 31,71 JPY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Towa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,53 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 15,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!