Towa präsentierte Quartalsergebnisse

Towa stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 28,99 JPY. Im letzten Jahr hatte Towa einen Gewinn von 31,71 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Towa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,53 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 15,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at