Towa Sokki mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Towa Sokki präsentierte in der am 14.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 3,30 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Towa Sokki noch ein Gewinn pro Aktie von 2,27 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,29 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 437,7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at