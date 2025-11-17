|
17.11.2025 06:31:29
Towa Sokki stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Towa Sokki hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 2,00 INR gegenüber 1,81 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 257,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,34 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 376,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- US-Börsen starten etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Wall Street startet knapp im Minus. Die Börsen in Asien notierten unterdessen in Rot.