Towa Sokki stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Towa Sokki hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 2,00 INR gegenüber 1,81 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 257,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,34 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 376,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at