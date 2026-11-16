Tower Properties präsentierte Quartalsergebnisse

Tower Properties lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 237,82 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 150,01 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,6 Millionen USD – ein Plus von 2,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tower Properties 11,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at