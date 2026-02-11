Tower Semiconductor LtdShs Aktie
Tower Semiconductor Sees Q1 Revenues In Line With Estimates; Stock Up 4% - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Wednesday, Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) said it expects revenues for the first quarter to be $412 million, with an upward or downward range of 5 percent, reflecting revenue growth 15 percent year-over-year.
On average, four analysts polled expect the company to report revenues of $408.38 million for the quarter.
In Wednesday's pre-market trading, TSEM is trading on the Nasdaq at $142.03, up $5.46 or 4.00 percent.
Analysen zu Tower Semiconductor LtdShs
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
