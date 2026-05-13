Tower Semiconductor LtdShs Aktie

Tower Semiconductor LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893169 / ISIN: IL0010823792

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.05.2026 16:23:15

Tower Semiconductor Shares Surge 19% Over Strong Q1 Earnings Growth

(RTTNews) - Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) shares jumped 19.07 percent to $262.94, up $42.11 on Wednesday, after the company reported significantly higher first-quarter earnings and revenue.

The stock is currently trading at $262.94, compared with a previous close of $220.83 on the Nasdaq. It opened at $253.10 and traded between $252.70 and $267.42 during the session, with volume reaching 1.60 million shares, compared with an average daily volume of 2.79 million shares.

The semiconductor foundry company posted net income of $65.03 million, or $0.57 per share, compared with $40.14 million, or $0.35 per share, in the same quarter last year. Adjusted earnings rose to $74.47 million, or $0.65 per share. Revenue increased 15.5 percent to $413.63 million from $358.17 million a year earlier.

Tower Semiconductor shares have traded between $37.48 and $267.42 over the past 52 weeks.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tower Semiconductor LtdShs

mehr Nachrichten