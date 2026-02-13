|
13.02.2026 06:31:29
Tower Semiconductor stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Tower Semiconductor hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tower Semiconductor ein EPS von 0,490 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,69 Prozent auf 440,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 387,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,94 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,57 Milliarden USD gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
