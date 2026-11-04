|
04.11.2026 06:31:28
Tower Semiconductor stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Tower Semiconductor stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 1,05 USD gegenüber 0,470 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tower Semiconductor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 526,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 395,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!