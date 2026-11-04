Tower Semiconductor stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tower Semiconductor stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 1,05 USD gegenüber 0,470 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tower Semiconductor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 526,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 395,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at