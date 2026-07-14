Tower Semiconductor Stock Jumps 10% After Unveiling Japan Expansion Backed By Government

(RTTNews) - Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) shares surged 10.90 percent, gaining $25.03 to trade at $254.71 on Tuesday, after the company announced a dual-track strategic expansion of its 300mm Silicon Photonics, Silicon Germanium (SiGe) and advanced packaging capabilities in Japan, supported by the Japanese government.

The stock opened at $271.01 and traded between $252.01 and $274.00 during the session on the Nasdaq. It has traded in a 52-week range of $43.12 to $319.94. Trading volume reached 2.02 million shares, compared with an average daily volume of 2.17 million shares.

The company said the expansion will significantly increase manufacturing capacity to meet rising long-term demand for AI, data center and optical connectivity applications. The first phase will repurpose its Arai facility for Silicon Photonics production and advanced packaging, with full production expected in the fourth quarter of 2027. Tower also raised its 2028 business outlook, targeting $3.60 billion in revenue and $1.20 billion in net profit.