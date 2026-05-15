Tower Semiconductor zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tower Semiconductor hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 413,6 Millionen USD – ein Plus von 15,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tower Semiconductor 358,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at