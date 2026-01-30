Towne Ban: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Towne Ban präsentierte in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,550 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 291,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 255,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,21 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,15 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,02 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,12 Milliarden USD ausgewiesen.

