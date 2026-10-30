Towne Ban hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Towne Ban hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,510 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Towne Ban mit einem Umsatz von insgesamt 331,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 285,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16,11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at