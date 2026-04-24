Towne Ban: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Towne Ban hat am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,670 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,08 Prozent auf 323,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 259,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at