Towne Ban: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Towne Ban hat am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,09 USD gegenüber 0,510 USD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 87,15 Prozent auf 519,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 277,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at