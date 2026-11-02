TOWNNEWS-SHA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TOWNNEWS-SHA hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17,68 JPY. Im Vorjahresviertel waren 13,79 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 962,8 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 916,3 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at