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12.08.2026 06:31:29
TOWNNEWS-SHA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
TOWNNEWS-SHA präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,17 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,050 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat TOWNNEWS-SHA 835,2 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 827,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 82,33 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 70,49 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 3,99 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,68 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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