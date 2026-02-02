TOWNNEWS-SHA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TOWNNEWS-SHA hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 16,61 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 19,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 928,5 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 822,9 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at