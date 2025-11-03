TOWNNEWS-SHA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TOWNNEWS-SHA präsentierte in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 13,79 JPY. Im letzten Jahr hatte TOWNNEWS-SHA einen Gewinn von 12,50 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent auf 916,3 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 851,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at