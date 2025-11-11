Townsquare Media A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Townsquare Media A hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,630 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 106,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 115,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at