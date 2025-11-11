|
11.11.2025 06:31:28
Townsquare Media A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Townsquare Media A hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,630 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 106,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 115,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.