18.03.2026 06:31:28

Townsquare Media A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Townsquare Media A hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Townsquare Media A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Townsquare Media A 106,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 117,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,710 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,810 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,23 Prozent auf 427,38 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 450,98 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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