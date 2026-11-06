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06.11.2026 06:31:28
Townsquare Media A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Townsquare Media A hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Townsquare Media A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,360 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Townsquare Media A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 111,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 106,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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