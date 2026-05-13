Townsquare Media A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Townsquare Media A hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Townsquare Media A 96,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 98,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at