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13.05.2026 06:31:29
Townsquare Media A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Townsquare Media A hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Townsquare Media A 96,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 98,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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