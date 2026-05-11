Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-

Townsquare Medi a Aktie

Townsquare Medi a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1175U / ISIN: US8922311019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.05.2026 13:56:17

Townsquare Swings To Profit In Q1, Reaffirms FY26 Guidance

(RTTNews) - Townsquare Media, Inc. (TSQ), a community-focused digital media, digital marketing solutions, and radio company, on Monday posted a first quarter profit versus a year-ago loss after a higher income tax benefit offset lower revenue.

For the first quarter, net income was $2.96 million or $0.16 per share compared to a loss of $1.51 million or $0.12 per share last year.

On the other hand, adjusted net loss grew to $2.74 million or $0.16 per share from $0.87 million or $0.05 per share a year ago.

Adjusted EBITDA came in at $16.38 million compared to $18.14 million in the previous year.

Income tax benefit advanced to $15.67 million from $3.04 million in the prior year.

Quarterly revenue declined to $96.78 million from $98.68 million a year earlier.

Looking ahead to the second quarter, the company expects net revenue to be between $114 million and $116 million, and Adjusted EBITDA is expected to be between $24 million and $25 million.

For the fiscal 2026, net revenue is reaffirmed to be between $420 million and $440 million, and Adjusted EBITDA is reaffirmed to be between $87 million and $93 million.

In pre-market activity on the NYSE, shares of Townsquare were up 1.53 percent, changing hands at $6.65, after closing Friday's regular session 0.76 percent lower.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Townsquare Media Inc (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu Townsquare Media Inc (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Townsquare Media Inc (A) 6,62 -8,18% Townsquare Media Inc (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften sich zur Wochenmitte mit Gewinnen zeigen. An den Börsen in Asien geht es am Mittwoch nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen