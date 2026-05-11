Townsquare Medi a Aktie
WKN DE: A1175U / ISIN: US8922311019
|
11.05.2026 13:56:17
Townsquare Swings To Profit In Q1, Reaffirms FY26 Guidance
(RTTNews) - Townsquare Media, Inc. (TSQ), a community-focused digital media, digital marketing solutions, and radio company, on Monday posted a first quarter profit versus a year-ago loss after a higher income tax benefit offset lower revenue.
For the first quarter, net income was $2.96 million or $0.16 per share compared to a loss of $1.51 million or $0.12 per share last year.
On the other hand, adjusted net loss grew to $2.74 million or $0.16 per share from $0.87 million or $0.05 per share a year ago.
Adjusted EBITDA came in at $16.38 million compared to $18.14 million in the previous year.
Income tax benefit advanced to $15.67 million from $3.04 million in the prior year.
Quarterly revenue declined to $96.78 million from $98.68 million a year earlier.
Looking ahead to the second quarter, the company expects net revenue to be between $114 million and $116 million, and Adjusted EBITDA is expected to be between $24 million and $25 million.
For the fiscal 2026, net revenue is reaffirmed to be between $420 million and $440 million, and Adjusted EBITDA is reaffirmed to be between $87 million and $93 million.
In pre-market activity on the NYSE, shares of Townsquare were up 1.53 percent, changing hands at $6.65, after closing Friday's regular session 0.76 percent lower.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Townsquare Media Inc (A)
|
10.05.26
|Ausblick: Townsquare Media A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: Townsquare Media A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.03.26
|Ausblick: Townsquare Media A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
01.03.26
|Erste Schätzungen: Townsquare Media A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Townsquare Media Inc (A)
Aktien in diesem Artikel
|Townsquare Media Inc (A)
|6,62
|-8,18%