Toyo Asano Foundation informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Toyo Asano Foundation hat am 10.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,71 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Toyo Asano Foundation ein EPS von 34,61 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,46 Milliarden JPY – eine Minderung von 1,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,53 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at